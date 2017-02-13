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年輕人被利用拿假鈔換真鈔

2017-02-13  10:47

［記者楊政郡／台中報導］3年輕人被人利用，拿千元假鈔，以購物來換取真鈔，一度被檳榔西施識破搶回，後來換找加油站下手，成功將4張千元假鈔，換到400元價值的汽油及3600元真鈔，檢察官起訴吳、李2名成年人，潘姓少年移送少年法庭。

起訴書指出，22歲的吳男與21歲的李男，都是剛出社會無經驗年輕人，103年8月間被綽號「阿華」之男子利用，拿給他們千元假鈔，要他們以小額購物方式換到真鈔，每張千元鈔只要繳回500元，其餘真鈔及物品皆歸吳、李及潘姓少年。

3年輕人在同年8月13日在南屯區黎明路找家檳榔攤下手，向王姓檳榔西師購買百元檳榔，王女交付檳榔，一手接過千元鈔，卻質疑防偽線及特徵有異，回頭即要求再換一張，潘男說沒其他鈔票，王女雙手敏捷立即又拿回檳榔，3人未得逞而離去。

後來3人找加油站下手，第一家順利換到900元真鈔，發現加油站比較好騙，連續找加油站下手，4次都順利換到900元真鈔，另有一次當場露餡，加油員發現假鈔扣下假鈔，要求另行支付款項，3年輕人趕緊從車內丟出100元鈔票，駕車落荒而逃。

而各加油站事後發現假鈔即報警處理，105年逮捕吳男，今年又逮捕李男及潘姓少年，被捕後均坦承並後悔不已，也與被害人均達成和解，請法官給予遷過向善的機會。

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  • 年輕人被利用走險，拿假鈔換真鈔。（記者楊政郡攝）

    年輕人被利用走險，拿假鈔換真鈔。（記者楊政郡攝）

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