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久石讓演奏會遭干擾 法院判決免賠聽眾

2017-02-13  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕 曾為《龍貓》等多部動畫電影配樂的日本國寶級音樂大師久石讓，去年八月他率領新日本愛樂交響樂團到台灣大學體育館演奏，中途竟有垃圾車音樂從外面竄入，不僅打斷演出，久石讓更一度愣在台上。而一名花7200元買兩張票的曾姓聽眾對此大為不滿，提告要求主辦單位大鴻藝術公司須賠他票款加精神賠償共一萬二千元，但遭士林地院判決敗訴。

曾男提告宣稱，當時座位附近有冷氣聲音干擾，且場外傳來垃圾車音樂聲，中斷演奏，他感到相當羞愧並嚴重影響聆聽表演的心情，因此對主辦單位提出求償。

而法官審理後則認為，主辦單位已有協調台北市政府關掉垃圾車音樂或調整路線，雖未被准許，但已盡相關義務，所以判決免賠。

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  • 久石讓演奏會響起垃圾車音樂，聽眾不滿提告遭判敗訴。（大鴻藝術提供）

    久石讓演奏會響起垃圾車音樂，聽眾不滿提告遭判敗訴。（大鴻藝術提供）

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