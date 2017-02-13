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網傳淡水出現「開車門怪客」 真相是…

2017-02-13  10:30

〔記者曾健銘／新北報導〕有網友昨日在臉書社團「爆料公社」張貼文章，指稱新北市淡水區沙崙路附近出現1名「開車門怪客」，男子疑似欲犯案，會趁著汽車停紅燈時亂開汽車車門，還好當時車主已將車門上鎖，但怪男舉止嚇壞目擊民眾，直呼：「太恐怖了！」事後將行車紀錄器PO網，淡水警方執行網路巡察時發現主動偵辦，昨日找到涉案的47歲林姓男子，經查其有精神障礙，警方澄清林男只是好奇才去開車門，並沒有犯案動機，民眾勿恐慌。

淡水分局表示，林男持有身心障礙手冊，目前獨居在三芝區，生活物資皆由姊姊提供，家屬供稱，林男平時會戴著安全帽走路，搭免費公車到處跑，雖然行為舉止怪異，但沒有攻擊性，對人也很有禮貌，如今造成社會恐慌，家屬也頻頻向警方致歉，承諾未來會妥善照顧林男。

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  • 網友在臉書社團上PO文提醒民眾。（圖擷取自臉書爆料公社）

    網友在臉書社團上PO文提醒民眾。（圖擷取自臉書爆料公社）

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