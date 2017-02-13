恐怖喔！車撞路燈 燈桿倒下壓車頂

草屯鎮富林路發生車禍，轎車撞路燈，燈桿倒下壓車頂。（讀者林書演提供）

2017-02-13 10:26

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮富林路，上午8時許發生車禍，1部轎車撞到路燈，燈桿倒下壓到車頂，車子打橫佔住整個車道，當時是上班時間，造成後方大塞車，所幸78歲駕駛沒有受傷，後方也沒有汽機車遭波及。

這起車禍發生在上午8時15分左右，富林路富寮里往虎山路方向，1部由78歲林姓老人駕駛的轎車，突然撞上路燈，發出「碰」的巨響，燈桿應聲倒下，壓在轎車車頂，還好燈桿有彎度，沒有壓住車頂。

有多台機車原想超車，在後方的機車騎士林書演表示，當時這部車蛇行，自己有特別注意，原想超車，但是因為這條後來作罷，不到3秒就看到燈桿倒下。富林路的道路窄小又有彎度、坡度，真的很危險，駕駛人要小心。

草屯警方處理該事故後，已請草屯公所聯絡包商將該燈桿移至安全地點，警方表示，林姓駕駛沒有酒駕，幸好未受傷，事故發生後受到很大驚嚇。