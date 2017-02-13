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國3連環車禍！5車追撞4人傷 回堵10公里

小貨車車輪4輪朝天。（圖記者張聰秋翻攝）

2017-02-13  10:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道連環撞！今天上午國道3號北上204.6公里、接近快官交流道處，發生5車連環追撞的交通事故，造成4人輕傷送醫，該起車禍造成車流回堵，最嚴重時一度長達10公里，排除事故現場後，約在上午10時左右恢復順暢，肇事原因仍需釐清調查。

警方指出，連環撞受波及的車輛包括1輛小貨車、1輛砂石車和3輛自小客車，小貨車翻覆，受傷的4人，緊急送私立中山大學附屬學院急救治療。

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  • 車禍後車流回堵。（圖記者張聰秋翻攝）

    車禍後車流回堵。（圖記者張聰秋翻攝）

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