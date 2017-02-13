誤打倒車檔 轎車暴衝撞進早餐店3人傷

小轎車誤打倒車檔，撞進早餐店內。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-13 10:10

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區今日上午近7時許發生一起離奇事故，36歲鍾姓男子，行經自立街1處早餐店前，疑似誤打倒車檔，整輛車暴衝撞路邊5輛機車，隨即撞進早餐店內，強大的撞擊力道當場把櫃台撞翻，36歲顏姓女顧客、36歲李姓店長以及49歲陳姓員工閃避不及遭撞上，造成顏女左腳骨折，其餘2人擦傷，3人皆無生命危險。

警方初步調查，鍾姓男子無酒駕，他向警方供稱，當時因為誤打倒車檔才會肇事，詳細肇事原因仍待警方後續調查釐清。

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