昔日丟手榴彈與警對幹 落魄角頭古玩堆藏槍被逮
2017-02-13 10:05
〔記者黃建華／高雄報導〕20多年前持黑星手槍結夥搶保險箱，並曾丟手榴彈與警方對幹，被警方視為道上狠角色的蘇姓角頭，11年前出獄歷經喪子之痛，近年低調在岡山地區經營殯葬與古玩買賣生意，因照顧80歲老母與中風前妻，心情不好以毒品紓解苦悶，前天遭警方搜索時再起獲一把巴西金牛座手槍、子彈8顆與1.05公克海洛英，吃上槍砲與毒品罪嫌被法辦。
高雄市刑大偵二隊5分隊日前獲報高雄市岡山地區有一綽號「古董蘇」古玩收藏家染上吸毒惡習並擁槍自重，經專案小組清查，發現「古董蘇」曾是黑道叱吒風雲的狠角色，研判線報可靠，前天持搜索票前往岡山區53歲蘇嫌住處搜索，果然起出槍、毒。
警方說，蘇嫌為岡山地區角頭，年少時即追隨高雄龍鳳閣吳姓大哥混跡大高雄地區，以暗營賭場、暴力討債維生，曾經風光一時，在岡山地區小有名氣，後因七0年代末涉及持槍結夥搶劫保險箱遭逮，10年前出獄。
蘇嫌在獄中因喪子之痛，出獄後轉趨低調，從事殯葬業及古玩買賣，惟不堪時代變遷及原先跟的大哥亦因案逃亡，蘇嫌近年生活並不好過；警方於蘇嫌家中執行搜索時，屋內及房間堆滿各式龍銀、古錢、字畫、玉器與花瓶等古玩琳瑯滿目，遭逢警方上門查緝，蘇男仍不改霸氣作風、故作鎮定，一開始矢口否認，直到警方在古物堆中搜出槍彈及毒品後，始俯首認罪，並表示槍枝係好幾年前過世之「寶林仔」角頭所寄放。
全案經警方偵詢後，蘇嫌坦承不法，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，解送橋頭地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 備戰議員選舉 時力成立選對小組
- 7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝
- 鵜鶘國王力拚季後賽席次 今日賽事預告與轉播
- 宋米秦脫團首會粉絲 肚皮沒動靜老公進補
- 台東山坡地開發惹議 農業處：合法申請，災害機率低
- 軍事戰略演進 不脫「嚇阻、防衛」原則
- 漢光演習只兵推？國防部：5月仍有實兵操演
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 核廢料放哪裡？台電相中4座無人島
- 紫南宮吃丁酒 食客川流不息
- 藍色電影夢》英倫情人：生死的書寫 （下）
- 小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係
- 嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎
- 時力徐永明提修法 開放法庭直播
- 搶觀光財 藥妝店推小額退稅
- 大聯盟春訓今起跑 台將F4蓄勢待發
- 首列電聯車遊行 林佳龍：捷運時代來臨
- 騎士狂下三分雨 2巨頭鎔「金」
- 捐助公務人員協會1萬元 林三貴︰例行捐款 無針對性
- 樹林極限運動場冷清 議員促活用
- MLB》光芒撿便宜！簽洋基163公里棄將
- MLB》爭取穩定出賽 紅人老將轉效斧頭幫
- 台東改良元宵遶境 有人讚有人罵
- 更有互動感 愛河年底引進敞篷鴨子船
- 台灣燈會狀況連連 燈王「浴火」 燈台遭站垮
- ＜品牌故事＞45人小公司 讓美商奇異也跟進
- 產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」
- 聯邦盃錯放納粹版國歌 德國隊氣炸
- 歧視穆斯林驚惹殺機 德瑞克急澄清垃圾話
- 不鳥劍橋夫婦在場 導演肯洛區奪獎狂譙英政府
- 〈熱門族群〉報價驚驚漲 塑化股首季財報靚
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 震怕了 歸仁受災戶抗議重建無期
- 核心政策不保 恐衝擊宜蘭選情
- 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry working for WHA attendance
- 麥帥二橋馬達掉落 新工處︰應是人為因素
- HBL》雙山冠軍前哨戰 南山全勝晉級
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：昔日丟手榴彈與警對幹 落魄角頭古玩堆藏槍被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分