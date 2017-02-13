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昔日丟手榴彈與警對幹 落魄角頭古玩堆藏槍被逮

2017-02-13  10:05

〔記者黃建華／高雄報導〕20多年前持黑星手槍結夥搶保險箱，並曾丟手榴彈與警方對幹，被警方視為道上狠角色的蘇姓角頭，11年前出獄歷經喪子之痛，近年低調在岡山地區經營殯葬與古玩買賣生意，因照顧80歲老母與中風前妻，心情不好以毒品紓解苦悶，前天遭警方搜索時再起獲一把巴西金牛座手槍、子彈8顆與1.05公克海洛英，吃上槍砲與毒品罪嫌被法辦。

高雄市刑大偵二隊5分隊日前獲報高雄市岡山地區有一綽號「古董蘇」古玩收藏家染上吸毒惡習並擁槍自重，經專案小組清查，發現「古董蘇」曾是黑道叱吒風雲的狠角色，研判線報可靠，前天持搜索票前往岡山區53歲蘇嫌住處搜索，果然起出槍、毒。

警方說，蘇嫌為岡山地區角頭，年少時即追隨高雄龍鳳閣吳姓大哥混跡大高雄地區，以暗營賭場、暴力討債維生，曾經風光一時，在岡山地區小有名氣，後因七0年代末涉及持槍結夥搶劫保險箱遭逮，10年前出獄。

蘇嫌在獄中因喪子之痛，出獄後轉趨低調，從事殯葬業及古玩買賣，惟不堪時代變遷及原先跟的大哥亦因案逃亡，蘇嫌近年生活並不好過；警方於蘇嫌家中執行搜索時，屋內及房間堆滿各式龍銀、古錢、字畫、玉器與花瓶等古玩琳瑯滿目，遭逢警方上門查緝，蘇男仍不改霸氣作風、故作鎮定，一開始矢口否認，直到警方在古物堆中搜出槍彈及毒品後，始俯首認罪，並表示槍枝係好幾年前過世之「寶林仔」角頭所寄放。

全案經警方偵詢後，蘇嫌坦承不法，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，解送橋頭地檢署偵辦。

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  • 蘇嫌一開始故作鎮定，否認並無持有違禁品。（記者黃建華翻攝）

    蘇嫌一開始故作鎮定，否認並無持有違禁品。（記者黃建華翻攝）

  • 警方從古玩堆中起獲槍械。（記者黃建華翻攝）

    警方從古玩堆中起獲槍械。（記者黃建華翻攝）

  • 蘇嫌供稱，槍械是已故友人寄放。（記者黃建華翻攝）

    蘇嫌供稱，槍械是已故友人寄放。（記者黃建華翻攝）

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