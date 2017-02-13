外師騎單車環島 誤上國道

2017-02-13 09:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］台南東區一名美國籍外師，騎單車環島，來到宜蘭行經191甲線，但因路況不熟，竟不小心闖入宜蘭交流道，騎上國5，今早國9隊接獲通報後，立即趕往攔截，並將外師帶往安全處所，將依法開出3000至6000元罰單。

警方表示，35歲美國籍外師在台南一間補習班，擔任短期居留教師，趁著假期騎單車環島，卻因路況不熟誤闖國道，警方上午7點2分接獲民眾報案後，立即趕往處理，於國5北上32公里處攔截下來，外師表示，自己因路況不熟，才會不小心騎上國道。

警方指出，已將外師帶往安全處所，依法將開出3000至6000元罰單，呼籲民眾行車時多注意路旁標示及路況，以免觸法。

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