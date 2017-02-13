國3快官路段5車連環車禍 4傷送醫

車輛翻覆在路中，警方出動大批警力處理車禍及交通資訊。（圖擷自爆料公社）

2017-02-13 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號北上接近快官交流道附近，今天8點多發生車輛翻覆造成連環車禍事故。

根據《蘋果日報》報導，國道3號北上204.6公里處今早8點多發生連環車禍，一輛小貨車在路中翻覆，造成後方3部小客車與一輛砂石車追撞，有4名民眾受傷送醫，由於車輛翻覆在路中，造成北上霧峰系統到彰化系統嚴重回堵，車速僅25公里，國道警方正在調查事故原因。