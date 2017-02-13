蔡郁璇控不看女兒 高國華：蔡已跟男人同居

蔡郁璇近日又控前夫高國華，稱對方不付贍養費、不看女兒。（資料照，記者鍾智凱攝）

2017-02-13 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕補教名師高國華2010年與同業陳子璇的婚外情爆發，在車上激情喇舌被拍到，同年與原為美女主播妻子蔡郁璇離婚。蔡郁璇近日接受媒體專訪，透露目前從事RC視訊主播工作，月收入僅2至5萬元，但她獨立撫養13歲女兒，每月開支至少10萬元，根本入不敷出，她控訴高國華沒有按照離婚協議給付每月12萬元贍養費，但高國華表示該給的都給了。

根據《蘋果日報》報導，蔡郁璇表示，她2010年8月30日與高國華簽字離婚，離婚協議書明載高應支付每月12萬元贍養費，直到女兒20歲成年，但高國華只依約付到離婚隔年，之後就自動減半，入獄後甚至中斷給付，出獄1年多來總計只付了4萬元。

蔡郁璇指出，她從陳子璇臉書看到，高、陳一家人沒事就出國玩，但她索要小孩生活費，高就說沒錢。她哭求，「我現只求他給小孩每月2萬元，不過分吧。」她還強調，高國華近一年來只來看小孩一次，通電話也不到5次，當初協議的高可以一週探望女兒一次，根本形同具文。

對此，高國華回應表示，他該給蔡郁璇的都已給了，當初離婚時曾給她1000多萬元現金與價值1億3000萬元的台中店面，算起來蔡還倒賺3000萬元，而他自己目前則背負7000多萬元房貸。針對不看女兒的指控，高國華反擊說，「她已跟男人同居，我不便去，她也沒給我女兒手機號碼。」他自認對蔡郁璇已經仁至義盡，「我都被她榨乾！饒了我吧！」