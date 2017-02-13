高市八德二路民宅凌晨大火 1死1命危

消防人員升起雲梯射水，隊員深入火場救人。（記者黃建華翻攝）

2017-02-13 08:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區八德二路今天凌晨傳出一棟專門出租套房的民宅火警，消防人員緊急動員人車搶救，仍造成1死1命危。

消防局119勤務中心指出，今（13）日凌晨0時39分，新興區八德二路發生一起透天厝住宅火警，消防局獲報由副大隊長陳秋蒼指揮，共出動28車、76人前往搶救，現場為4樓的出租套房透天建築物，消防人員抵達現場時4樓有濃煙冒出。消防人員動用雲梯車從高處射水，同時派員深入火場搜救有無人員受困。

消防人員於4樓2間套房內分別救出2名男性民眾，其中1名約35歲男性已經死亡，另1名約60歲男性送高醫急救，目前生命垂危，火勢凌晨1時06分撲滅。

吳姓女房客表示，火警發生前看見1名男姓房客疑似在房內燒香拜拜，接著就濃煙密布，她嚇得大叫失火，逃出屋外，並呼叫其他房客逃離。確切火警成因還有待消防單位調查。