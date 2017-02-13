出租套房火警2命危 房客：疑房內拜拜釀災

2017-02-13 05:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市新興區今天凌晨零時40分左右，發生出租套房火警，消防隊員救出2名傷勢嚴重男房客，送醫急救仍是命危。

《蘋果日報》報導，起火戶是新興區八德二路的透天厝，4樓出租套房濃煙彌漫，消防隊員升起雲梯車灌救，約30分鐘撲滅火勢，當時嚇到逃出屋外的4樓女房客指稱，火警發生時，看見同樓層男客在房內燒香拜拜，接著就失火。

警消人員在4樓的2間出租套房，救出2名男房客，但送醫後情況不樂觀，火警發生原因尚待調查。