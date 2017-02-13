一例一休上路 檢察官被司機丟包？
2017-02-13 02:14
1例1休上路，彰化地檢署面臨司機調度困難的窘境。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕一例一休上路，檢察官辦案得配合司機班表？彰化地檢署日前發生一起外勤檢察官被丟在殯儀館的奇聞，因為載送檢察官的司機得在下午5點返署簽退，否則工作超時，會被罰2萬元，司機不得不放下檢察官，而檢察官顧及死者家屬等待過久，只好求助縣警局，縣警局臨時派偵查佐充當檢察官司機，結果被傳成檢察官被司機「丟包」。
事件發生於本月8日，負責當日遺體相驗的外勤檢察官原本只有2件相驗案，不料下午鹿港偵查隊和北斗偵查隊相繼傳來報驗的通知，檢察官只好先到彰化市殯儀館處理鹿港偵查隊報驗的遺體，惟此時已接近下午3點，若要前往下一點，路途太遙遠，司機必須返署簽退，再回來加班，否則就由其它司機前來接班，問題是，署內只有6名司機，調度困難。
該名檢察官顧及司機超時加班，違反勞基法，恐被罰2萬元，只能放行，卻也顧及死者家屬等待多時，只好求助北斗偵查隊，偵查隊臨時派一名偵查佐從北斗飛車至彰化殯儀館，接到檢察官後，再載送至二林基督教醫院相驗第2件案子，待相驗結束，偵查佐再把檢察官載回彰化地檢署，偵查佐算一算，這趟「彰北彰南走一回」短短3、4個鐘頭共開了130公里，只能自歎「警察真命苦」。
偵查佐臨時充當司機的情況，以後在彰化縣恐怕會經常上演，因為一例一休上路，地檢署的司機適用勞基法，署內面臨司機調度困難，日前各分局偵查隊長還接受地檢署「拜託」，「必要時可能要請各隊同仁幫忙把檢察官載回地檢署」。
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