客運上鄰座大叔強摸國中生小鳥 司機開往派出所
2017-02-12 23:46
〔記者李容萍／桃園報導〕各級學校明天同步開學，桃園市中壢區一名14歲的國二男學生，今晚在開學前夕從台北搭乘國光客運往中壢班次，遭坐在隔壁的夏姓中年男子口出言語性騷擾，還被對方伸手撫摸生殖器，經同車潘姓男子發現後告訴林姓客運司機，林姓司機暗兵不動開下中壢交流道後，直接把車開往中壢警分局中福派出所報警，全案由警方依妨害性自主罪嫌送辦。
據目擊的潘姓男子表示，當時他坐在巴士的中段，夏姓男子和少年坐巴士後段，途中曾聽到後方有騷動動聲，等到林姓司機把車停靠派出所後才發現這是件強制猥褻案件，後方乘客另轉述，下手的夏姓男子，當時一直問少年「有沒有女友？」、「有沒有穿內褲？」、「要不要摸一下？」
未料，夏男不顧少年出聲抗拒說「不要！」以及後座乘客出聲制止，還強摸少年的生殖器，最後林姓司機將車開到派出所，才讓少年脫困，也讓夏男直接進到派出所接受警方調查。
警方表示，涉嫌性騷擾的夏男（53歲）領有中度精障手冊，經過偵訊後，少年向警方表示，夏男除了言語性騷擾，還伸手摸了生殖器，全案訊後依妨害性自主罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 台灣動漫原創夯 酒促妹成公仔、府城化身萌少女
- 聶宏光／【極短篇】完美結局
- 翁虹當婆婆了 一哭二鬧三上吊快崩潰
- 交流賽轉播 郭嚴文客串講評
- 合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
- 蜂炮必備神裝？ 勇猛大媽94狂
- 小病直奔大醫院 部分負擔最快6月漲
- 又來了！共軍三艦隊赴西太平洋會師演訓
- 中國富商肖建華 蒙頭坐輪椅被帶走
- 美國跨性別娃娃 首度誕生
- 鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
- 寒流攪局 元宵提燈遊行越走人越少
- 桃園升格後人口激增 估10年追上北市
- 二二八70週年 紀念活動上百場
- 《自由廣場》當日月潭變成充氣游泳池
- 「腸躁症病友」 宜自我飲食記錄與調養
- 公民參與共融遊戲場 落腳圓山花博公園
- MLB》剛簽大約卻出車禍 勇士工具人估缺席3至5個月
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 美日可望簽FTA 美中走向對抗
- 田徑》奧運在內5獎牌取消 俄國女將仍禁賽4年
- 公司代勾老年勞保年金一次給付 婦人打官司修改敗訴
- 新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
- 〈分手哲學〉優雅轉身 欣賞愛情的落幕
- 國光石化沒來 這裡成為「小麥的故鄉」
- 朵朵小語 林間小徑
- 港鐵縱火案 台籍女師二級燒傷
- 鯨向海／深秋的漿糊
- 工程師預告全球地震 網友酸湊巧
- 龍潭迎古董嘉年華 造型爭奇鬥豔Cosplay
- 竹市就博會釋4800職缺 主管薪68K
- 時力2018選對小組 林郁容出任召集人
- 桃園主題微旅行 14日起網路報名
- 郭靜最哈朴寶劍 見面會看到泛淚
- 把台灣黃豆找回來 宜蘭農友展開復耕豆類計畫
- LamiGirls 征服石垣島
- 妻甜讚「你比木村拓哉帥」 蔡阿嘎無情吐嘈笑翻網友
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：客運上鄰座大叔強摸國中生小鳥 司機開往派出所
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分