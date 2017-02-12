客運上鄰座大叔強摸國中生小鳥 司機開往派出所

2017-02-12 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕各級學校明天同步開學，桃園市中壢區一名14歲的國二男學生，今晚在開學前夕從台北搭乘國光客運往中壢班次，遭坐在隔壁的夏姓中年男子口出言語性騷擾，還被對方伸手撫摸生殖器，經同車潘姓男子發現後告訴林姓客運司機，林姓司機暗兵不動開下中壢交流道後，直接把車開往中壢警分局中福派出所報警，全案由警方依妨害性自主罪嫌送辦。

據目擊的潘姓男子表示，當時他坐在巴士的中段，夏姓男子和少年坐巴士後段，途中曾聽到後方有騷動動聲，等到林姓司機把車停靠派出所後才發現這是件強制猥褻案件，後方乘客另轉述，下手的夏姓男子，當時一直問少年「有沒有女友？」、「有沒有穿內褲？」、「要不要摸一下？」

未料，夏男不顧少年出聲抗拒說「不要！」以及後座乘客出聲制止，還強摸少年的生殖器，最後林姓司機將車開到派出所，才讓少年脫困，也讓夏男直接進到派出所接受警方調查。

警方表示，涉嫌性騷擾的夏男（53歲）領有中度精障手冊，經過偵訊後，少年向警方表示，夏男除了言語性騷擾，還伸手摸了生殖器，全案訊後依妨害性自主罪嫌送辦。