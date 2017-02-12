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醋男暴怒勒斃女友 法官裁定收押 基隆2部機車車禍 1名騎士命危
 首頁 > 社會

基隆2部機車車禍 1名騎士命危

2017-02-12  23:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕12日晚間10點40分，基隆市明德二路9號前發生2部機車事故，救護車獲報趕抵現場，其中一名騎士已無呼吸心跳，送往基隆長庚醫院急救，另一名騎士意識模糊，送至八堵礦工醫院，詳細車禍原因仍待警方調查。

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  • 救護員正施以急救。（民眾提供）

    救護員正施以急救。（民眾提供）

  • 2名傷者分送基隆長庚醫院及八堵礦工醫院。（民眾提供）

    2名傷者分送基隆長庚醫院及八堵礦工醫院。（民眾提供）

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