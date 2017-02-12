遭受脅迫而簽約 1年內可撤銷！

2017-02-12 23:48

〔記者吳政峰／綜合報導〕基隆市一名曾姓女房客指控，去年2月19日在房東脅迫下簽租約，後提前搬離，要求房東返還預付的租金，但法官認為她未撤銷該租約，判她仍需履約，曾女痛失34萬4000元，律師曾梅齡對此指出，曾女應在今年2月19日以前提出受脅迫的證據，並撤銷租約，逾期不受法律保障。

律師曾梅齡表示，根據《民法》92、93條，遭到詐欺或脅迫而為「意思表示（簽約或簽本票等行為）」，應在詐欺或脅迫終止後1年內，「撤銷」意思表示，逾期即喪失請求權利。

曾梅齡解釋，民法對該行為設立1年的除斥期間，目的在於穩固法律的安定性，避免動盪，因此民眾若有在非自由意志下做出的意思表示，事後感到反悔，應盡快聲請撤銷。

實務上常見，簽本票的現場只有債務人與債權人，債務人事後以遭暴力恐嚇為由，聲請撤銷本票，卻因提不出脅迫證據，仍得支付該筆款項。

曾梅齡建議，若真的遭到脅迫，當下可錄音錄影存證，或事後以電話聯繫，錄下對話，證明對方有脅迫之舉；若進一步要撤銷意思表示，最保險的做法是寄存證信函或律師信告知對方，最後走上訴訟，證據力較完備。