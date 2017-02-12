老母憂子酒駕被抓 警察這麼做讓她破涕為笑

警方代為送餐探視莊母（記者余衡翻攝）

2017-02-12 23:56

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方日前在延吉街巡邏時，發現54歲莊姓男子騎乘機車搖搖晃晃，示意攔查實施酒測，酒精濃度果然高達0.50毫克，當場帶回偵辦。

莊男警訊時懊悔萬分，他表示自己與8旬老母親相依為命，前晚因為失業心情鬱悶在家小酌，睡到隔天近午以為酒意已散，急著外出要幫媽媽買午餐，沒想到仍因宿醉未退遭逮，請求警方移送法辦前能否讓他返家探視。

由於案件須依法定程序移送，警方考量莊男孝心，協調派員代為前往探視莊母，當女警告知莊母兒子涉嫌酒駕，她一度憂心哽咽，但經警方說明送餐原委，並拿出自掏腰包購買的便當，莊母既感動又慚愧向女警致謝：「謝謝，還讓你們送餐過來。是我兒子不對，我會叮嚀他不要再犯！」

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