醋男暴怒勒斃女友 法官裁定收押

2017-02-12 22:46

〔記者王定傳／新北報導〕今凌晨5時許，30歲蘇姓男子懷疑不滿20歲蔡姓女友跟男性友人在LINE上有曖昧留言，2人在新北市中和區租屋處發生爭執，蘇某一氣之下抄起掃把痛揍蔡女，更徒手將蔡女勒斃，事後自知法網難逃，自行報警，晚間警方將他移送法辦，新北地檢署複訊後依殺人等罪嫌聲押蘇男獲准。

據了解，因蔡女在酒店上班，時常與男客有曖昧對話，每天返家都是酒氣沖天，蘇男感到不悅，今凌晨雙方爆激烈口角，蘇男盛怒之下才勒死女友。

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