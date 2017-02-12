噁！警抓色情按摩 小姐生吞衛生紙
2017-02-12 23:58
〔記者王定傳／新北報導〕新北市許姓男子在土城經營「舒活會館」，實際暗藏春色，按摩女郎從事「半套」性交易，雙方四六分帳，前年5月間，警方喬裝男客，趁潘姓女郎「完工」之際抓人，潘女手上原本握有衛生紙團疑似趁亂「吞」下，不過警方仍扣到有精液反應的床單，新北地院依妨害風化判許男3月徒刑定讞。
前年5月12日，尤姓警員喬裝男客進入按摩，因只有布簾隔間，隱約可聽到旁邊喘息聲，等潘女完工後隨即逮人，只見男客一臉吃驚，查扣有精液反應的床單等物。
許男辯稱，蔡姓男客只進來10多分鐘，前置作業要5分鐘，怎可能幾分鐘不到就收工？至於床單上的2斑點，是按摩油或洗衣粉螢光劑所致。
蔡男證稱確實是半套交易，且時間是100分鐘非10分鐘，並有床單為證，一審簡易判決依妨害風化罪判刑3月，許男不服上訴指，床單上有精液斑，經鑑識組初步推翻認不確定是精液，全案並無證物應無罪。
不過，尤姓警員證稱，當時潘女從隔間走出，手上拿毛巾與紅色盆子，還有衛生紙，但她被嚇到躲回包廂，他請同事支援回來後發現衛生紙不見，只是小姐慌張不斷漱口，研判她趁亂時把衛生紙「吃掉了」，但還是有從蔡男處查扣床單。
合議庭調查，床單共檢出2種男性體染色體DNA型別，可見店內不是只有單純按摩而已，且按摩隔間僅以布簾區隔內外，若非允許，潘不可能提供半套服務，且當時收費1200元，雙方四六分帳，蔡男也沒有指證潘女有另外收費，潘女不可能隱瞞店家，無償給予性服務，駁回上訴。
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