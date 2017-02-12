寒流發威 單親母子一氧化碳中毒均不治

2017-02-12 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬後的首波寒流發威，桃園市38歲曾姓單親媽媽與13歲許姓兒子，昨天被曾女同住的57歲梁姓男友發現母子分別倒臥中壢區10樓住家的浴室和房間，消防局獲報到場，發現3人疑似一氧化碳中毒，其中，母子倆送醫均不治，梁男已出院，檢警今天下午報驗追查其熱水器就裝在屋內，疑因緊閉門窗釀禍，另訂16日解剖以釐清死因。

檢警調查，與這對母子同住的梁男昨天上午急忙打119報案電話，消防隊員獲報到場發現曾女和兒子已無意識，送醫後仍告不治；同住的梁男身體出現頭暈、噁心等一氧化碳中毒的不適症狀，經急救後已出院無礙，經抽血3人血液中含一氧化碳濃度，曾女66.8％、許男46.3％、梁男16.3％。

梁男向檢警表示，因寒流來襲，前天深夜返家時，得知曾女身體不適發冷，表示要去浴室泡澡暖活身子，他沒想太多，簡單梳洗後就回房間睡覺，直到昨天上午起床發現自己的身體明顯不適，出現頭痛、虛弱等症狀，隱約聞到瓦斯味，除連忙打開門窗通風，這才發現曾女泡在浴缸、曾女的兒子則躺在房間，2人均失去意識，他連忙打119報案，未料，為時已晚。