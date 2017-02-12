被迫簽約未撤銷 女房客痛失34萬元

2017-02-12 23:43

〔記者吳政峰／基隆報導〕曾姓女子104年向余姓房東承租基隆一間舊公寓，前後簽了3次合約，預付租金46萬5000元，105年曾女突搬家，並控訴第3次合約是在余男脅迫下所簽，要求他依第2次合約內容，返還租金與裝潢費共44萬元，惟法官查出，曾女並未撤銷第3次合約，遂依第3次租約，判余男僅需返還9萬6000元，一來一回，曾女痛失34萬4000元。

曾女104年2月1日向余男承租公寓，試住覺得不錯，跟余男簽立第2份租約，從104年3月1日起至109年12月31日止，每月租金9千元，曾女預付租金46萬5000元。

合約載明， 「若甲方（余男）在合約期間乙方（曾女）無違約情況下，要求乙方遷移他處，甲方須賠償乙方裝潢費12萬元，並同意2個月不收租金搬家時間。」

曾女指控，105年2月19日，在余男脅迫下簽下第3份租約，增列「乙方（曾女）不得要求退還繳交之租金」條款，並把終止日提前至107年7月31日；她稱期間飽受余男公然侮辱與誹謗，不堪騷擾，105年7月31日提前搬離。

曾女向基隆地院提出「履行契約」訴訟，主張依第2次合約，居住日共17個月，扣除2個月搬家時間，僅需繳納15個月之租金13萬5000元，扣除預付的46萬5000元，余男應返還32萬元（應為33萬元，曾女計算錯誤），並賠償12萬元裝潢費，共44萬元。

法官查出，曾女自稱第3份租約是在余男脅迫下簽立，但至今尚未撤銷該租約，代表該合同仍有效，曾女無權主張以第2份租約為主。

另曾女無法舉證余男要求她搬離租屋處，亦無法獲得裝潢賠償。

法官依第3份合約計算，判曾女應支付41個月租金36萬9000元，扣除預繳的46萬5000元，曾女僅能拿到9萬6000元，可上訴。