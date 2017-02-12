| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
 首頁 > 社會

被迫簽約未撤銷 女房客痛失34萬元

2017-02-12  23:43

〔記者吳政峰／基隆報導〕曾姓女子104年向余姓房東承租基隆一間舊公寓，前後簽了3次合約，預付租金46萬5000元，105年曾女突搬家，並控訴第3次合約是在余男脅迫下所簽，要求他依第2次合約內容，返還租金與裝潢費共44萬元，惟法官查出，曾女並未撤銷第3次合約，遂依第3次租約，判余男僅需返還9萬6000元，一來一回，曾女痛失34萬4000元。

曾女104年2月1日向余男承租公寓，試住覺得不錯，跟余男簽立第2份租約，從104年3月1日起至109年12月31日止，每月租金9千元，曾女預付租金46萬5000元。

合約載明， 「若甲方（余男）在合約期間乙方（曾女）無違約情況下，要求乙方遷移他處，甲方須賠償乙方裝潢費12萬元，並同意2個月不收租金搬家時間。」

曾女指控，105年2月19日，在余男脅迫下簽下第3份租約，增列「乙方（曾女）不得要求退還繳交之租金」條款，並把終止日提前至107年7月31日；她稱期間飽受余男公然侮辱與誹謗，不堪騷擾，105年7月31日提前搬離。

曾女向基隆地院提出「履行契約」訴訟，主張依第2次合約，居住日共17個月，扣除2個月搬家時間，僅需繳納15個月之租金13萬5000元，扣除預付的46萬5000元，余男應返還32萬元（應為33萬元，曾女計算錯誤），並賠償12萬元裝潢費，共44萬元。

法官查出，曾女自稱第3份租約是在余男脅迫下簽立，但至今尚未撤銷該租約，代表該合同仍有效，曾女無權主張以第2份租約為主。

另曾女無法舉證余男要求她搬離租屋處，亦無法獲得裝潢賠償。

法官依第3份合約計算，判曾女應支付41個月租金36萬9000元，扣除預繳的46萬5000元，曾女僅能拿到9萬6000元，可上訴。

廣告
  • 簽約前要三思，若感到受到脅迫，應錄影錄音保全證據，一年內提出聲請撤銷意思表示。（記者吳政峰攝。示意圖）

    簽約前要三思，若感到受到脅迫，應錄影錄音保全證據，一年內提出聲請撤銷意思表示。（記者吳政峰攝。示意圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 履行契約 撤銷 租金 簽約 訴訟
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：被迫簽約未撤銷 女房客痛失34萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.