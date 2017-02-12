寒流來勢洶洶 桃園4天19人死亡

2017-02-12 22:24

〔記者邱奕統／桃園報導〕強烈寒流讓全台感受到冬天的威力，中央氣象局預估明天起，氣溫才會逐漸回暖，根據桃園市政府消防局統計，從9日到12日4天，累計有19起內科OHCA案件，全都宣告不治，其中有6人過去曾有高血壓、心臟病史，消防局表示，死因是否與天冷有關並無法確定，但仍提醒民眾注意保暖。

桃園區昨天清晨4點多，1名47歲陳姓男子，被家人發現沒有呼吸心跳，雖然緊急通報消防隊送醫急救，但仍回天乏術，由於陳男過去並無心血管相關病史，死因仍待調查，消防局指出，這19起案例中，其中包含陳男在內，有4人為40歲左右的壯年男子，其餘為60歲以上老人。

消防局表示，內科OHCA原因有很多，這19起案例中，將近一半過去並沒有慢性病病史，因此死因是否與低溫有關，並無法確定，不過氣溫驟降容易誘發心血管疾病，且這波寒流預估到明天才回逐漸回暖，提醒民眾注意保暖，並留意身體狀況。