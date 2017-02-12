花燈平台晚間倒塌！ 台灣燈會意外不斷

台灣燈會虎尾主燈區燈王才燒掉又傳出花燈平台倒塌。（記者廖淑玲攝）

2017-02-12 21:18

［記者廖淑玲／雲林報導］今天下午才發生全國花燈競賽燈王起火，疑因遊客站在平台上觀賞表演造成不堪負荷，雲林台灣燈會晚間又傳出約1公尺高花燈平台塌陷，現場未傷及遊客，且遊客也不減遊興繼續參觀，主辦單位正派員檢查花燈平台、進行搶修，並呼籲遊客務必不要站上平台。

台灣燈會虎尾主燈區晚間7點突然傳出巨響，發現約1公尺高的花燈平台塌陷，所幸現場並未傷及遊客，但全長30公尺的花燈平台已與地齊，所幸在平台上展示的花燈都未受損。

主辦單位拉起封鎖線，調查後發現台上有腳印，疑是民眾站在台上或有人坐著看花燈表演造成平台塌陷，雲林縣副縣長丁彥哲表示，燈會將不受影響，但也要求遊客不要再坐或站在平台上。

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