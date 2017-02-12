台灣燈會又傳意外！ 花燈平台晚間塌陷

雲林台灣燈會今（12日）下午才發生花燈起火意外，在晚間7點，又傳出有約1公尺高的花燈平台塌陷。（記者廖淑玲攝）

2017-02-12 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕雲林台灣燈會今（12日）下午才發生花燈起火意外，在晚間7點，又傳出有約1公尺高的花燈平台塌陷，所幸現場並未傷及遊客，但恐已造成花燈損毀，正檢查花燈、進行搶修。

綜合媒體報導，雲林台灣燈會晚間7點突然發出巨響，警方在花燈競賽組尋獲後，發現疑似是因不堪負重，約1公尺高的花燈平台塌陷，所幸現場並未傷及遊客。

雲林縣副縣長丁彥哲對此表示，將全面檢查燈座，讓燈會繼續順利進行。