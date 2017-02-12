女控夫吃藥逼行房 訴請離婚勝訴獲賠15萬元

2017-02-12 21:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕年薪500萬的徐姓外商經理被妻指控，服不明藥物後逼行房，還在家裡裝針孔監視，並傳「不要把我逼到絕路」等恐嚇簡訊，怒向法院訴請離婚勝訴，還獲賠15萬元精神撫慰，法官另判被告需支付每月1萬500元兒子的扶養費，全案仍可上訴。

徐男與當公務員的妻子劉女結婚20多年，婚後育有一雙兒女，他在高雄少年及家事法院庭上否認妻子指控，否認吃壯陽藥強迫妻子行房行為，反指妻於102年個性突然丕變，104年間雙方因故發生爭執、拉扯，彼此均有受傷，妻卻逕自聲請保護令，他堅稱沒虐待妻子，分居後不時傳簡訊關心其生活，表示不願離婚。

劉女主張2人婚後屢生爭執，丈夫於94年前往中國工作，返台後就不時以言詞羞辱、毆打她，毆打時曾喝斥「妳就是欠人打、不聽話、不受教」、「妳爸爸不在了，我替他好好教訓妳」、「天底下哪個女人沒被男人打過」等，還曾自行服用藥物並逼迫原告配合行房。

劉女訴請離婚並求償30萬元，要求支付兒女各1萬5千元扶養費，高雄少家法院同情劉女遭遇，採信她的說詞，判准她和高薪美商經理離婚，可得精神慰撫金15萬元，另因女兒已經成年，故僅判准支付未成年兒子的扶養費。