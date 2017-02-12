一次12000元只按摩？法官不信
2017-02-12 23:15
〔記者王定傳／新北報導〕新北市楊姓男子當馬伕，載俞姓女友下海賣淫，被警方喬裝的客人逮捕，楊否認知情，辯稱以為女友只是當傳播妹，俞女也說是純按摩；新北地院法官認為，俞女沒帶按摩油，身上卻有3個保險套，價格高達12000元，且有LINE對話記錄，就是性交易，楊男不可能不知情，依妨害風化罪判刑6月。
去年8月間，朱姓警員網路巡邏時發現色情廣告，喬裝男客與應召站成員聯繫，談妥以12000元性交易，楊男獲知後開車載著女友赴約，等俞女進房後，朱警以不滿意為由「打槍」，俞女悻悻然離去，警方隨即上前逮捕。
楊男辯稱以為女友只是傳播妹，俞女則說，當天只是純按摩，4節收12000元，男友聽聞後表示要開車陪她去，她按摩時不會帶東西，當天沒有帶按摩油，且飯店有提供精油。
合議庭調查，俞女在警詢時坦言是性交易，加上俞女被打槍後，還曾傳訊說：「你是哪裡不喜歡呢？」朱男回說：「不是學生嗎？」且俞女若是單純按摩，為何沒帶按摩油等工具，身上卻被搜出3個保險套？價格更高達12000元，與常情不符，至於楊男明知女友從事特種行業，深夜接到電話奔赴摩鐵，身上卻沒帶任何按摩物品，不可能不知情。全案還可上訴。
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