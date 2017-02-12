散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網
2017-02-12 19:53
〔記者王涵平／台南報導〕元宵凌晨地震後，網路流傳不實的大樓倒塌照片，南市警方昨天查獲散布照片的兩嫌，今日再找到散布照片的源頭謝姓男子與兩嫌，總計5人訊後依刑法恐嚇公眾罪送辦。
南市刑大表示，元宵節當日即查出葉男與鄭女等2人散布不實圖片及發送訊息的事證，元宵夜持續追查散布不實訊息的源頭，清查後另有3嫌涉案，都是利用Line通訊軟體將不實圖片及訊息轉傳在Line群組，再由鄭姓少女發送所屬8個群組（計352名成員）後，錯誤資訊擴散，大量轉傳全國。
19歲模具工︰動機只是好玩、開玩笑
警方指出，始作俑者是1名19歲從事模具工的謝男，然謝男不知犯下大錯，12日凌晨零時許還在鹽水參加蜂炮活動，掌握謝男行蹤後，員警深入蜂炮遶境隊伍，將謝男帶回調查。
謝男坦承傳送「有一棟大樓倒了、金華路」文字，供稱是元宵節凌晨1時20分在網路搜尋取得105年2月6日南市新化區京城大樓倒塌圖片傳送所屬Line群組，未料群組成員將其圖片及訊息轉傳出去，動機只是好玩、開玩笑，沒想過事情會如此嚴重。
謝男等5人今依刑法恐嚇公眾罪分別移送台南地方法院檢察署偵辦及台南地方法院少年法庭審理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 橫衝直撞傷2警2路人 瘋狂司機：我要大開殺戒！
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 遊民悲歌！躲隧道避寒 遭列車撞斃
- 載史迪奇撞護欄3傷 這回「痛車」真的好痛！
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 跑馬拉松被馬達K頭 新工處：不知那東西會掉下來
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 徐巧芯兼任郝辦發言人 馬辦：馬無特定支持人選
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 想念劉雨柔這部位 班傑戀上泰國妹
- NBA》最愛的人傷我最深 魏少、KD場上火爆互噴（影音）
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- Maybank錦標賽》台將呂偉智後九洞失常 成績並列第56名
- 無双樂團古禮挽蔥 宅男跳菜股獻玫瑰
- 雲科大打造「雲寶寶」全彩光效炫目
- 續演黑馬秀 東山連勝還不夠
- 規模6.7 菲強震15死
- 一週大事（2月5日至11日）
- 這週開學 學生要連上6天課
- 和王子煮湯圓送暖劇組 曾之喬一天吃兩攤沒在怕
- 1.19萬斤米糕桃 受天宮萬人吃平安
- 總統府資政宋楚瑜 赴梅山玉虛宮參拜
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 川安會 同意展開雙邊經貿談判
- 爭2018高雄市長之位！ 傳她也要投入選戰...
- NBA》一覺不醒 前NBA球員家中離奇死亡
- SBL》張伯維棒打老東家 單場19分逆轉台銀
- 男歌手叫粉絲脫頭巾惹怒IS？演唱會遭威脅炸彈攻擊
- 北市聯合婚禮 柯P飾演最大咖臨演
- 梅蘭妮亞 沒陪安倍妻遊華府
- 《自由廣場》當日月潭變成充氣游泳池
- 自行車「攻佔」山佳車站廣場 新北將取締
- 自由開講》學完不如學會，強迫學不如自己學
- 竹南炸邯鄲、後龍攻炮城 愈炸愈旺
- 13家大公司未設托育 無法可罰
- 明年燈節再辦西區？柯P：內部檢討
- 華德福教育運動聯盟成立 盼帶動教育變革
- 台灣西部海域規模4.3地震 台南最大震度3級
- 猿拚2戰全勝 劉昱言今闖「關」
- 因應北韓試射導彈 川普：100％支持日本
- 向新人招手 八里左岸添「幸福』景點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分