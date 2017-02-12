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散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網
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散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網

2017-02-12  19:53

〔記者王涵平／台南報導〕元宵凌晨地震後，網路流傳不實的大樓倒塌照片，南市警方昨天查獲散布照片的兩嫌，今日再找到散布照片的源頭謝姓男子與兩嫌，總計5人訊後依刑法恐嚇公眾罪送辦。

南市刑大表示，元宵節當日即查出葉男與鄭女等2人散布不實圖片及發送訊息的事證，元宵夜持續追查散布不實訊息的源頭，清查後另有3嫌涉案，都是利用Line通訊軟體將不實圖片及訊息轉傳在Line群組，再由鄭姓少女發送所屬8個群組（計352名成員）後，錯誤資訊擴散，大量轉傳全國。

19歲模具工︰動機只是好玩、開玩笑

警方指出，始作俑者是1名19歲從事模具工的謝男，然謝男不知犯下大錯，12日凌晨零時許還在鹽水參加蜂炮活動，掌握謝男行蹤後，員警深入蜂炮遶境隊伍，將謝男帶回調查。

謝男坦承傳送「有一棟大樓倒了、金華路」文字，供稱是元宵節凌晨1時20分在網路搜尋取得105年2月6日南市新化區京城大樓倒塌圖片傳送所屬Line群組，未料群組成員將其圖片及訊息轉傳出去，動機只是好玩、開玩笑，沒想過事情會如此嚴重。

謝男等5人今依刑法恐嚇公眾罪分別移送台南地方法院檢察署偵辦及台南地方法院少年法庭審理。

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  • 元宵凌晨地震後，網路流傳不實的大樓倒塌照片，南市警方前天查獲散布照片的兩嫌，今日再找到散布照片的源頭謝姓男子與兩嫌，總計5人訊後依刑法恐嚇公眾罪送辦。（記者吳俊鋒翻攝）

    元宵凌晨地震後，網路流傳不實的大樓倒塌照片，南市警方前天查獲散布照片的兩嫌，今日再找到散布照片的源頭謝姓男子與兩嫌，總計5人訊後依刑法恐嚇公眾罪送辦。（記者吳俊鋒翻攝）

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