參加自行車活動遭機車撞上身亡 家屬質疑未交管

2017-02-12 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓婦人參加台灣自行車協會舉辦的活動，遭到機車騎士違規撞上不治，家屬質疑主辦單位未進行交通管制，也無隨行救護人員協助，認為主辦單位有缺失，對此台灣自行車協會尚無回應。

據《蘋果》報導，林姓婦人上個月8日參加台灣自行車協會主辦的活動，騎自行車於台21線遭李姓機車騎士違規跨越雙黃線撞上，於14日宣告不治。肇事李男供稱是為了閃狗才跨越雙黃線，遭警方依過失致死罪嫌函送處理。

死者家屬則質疑，自行車活動有5、6千人參加，收了數百萬報名費，現場卻無交通管制，發生意外時主辦單位的救護人員也未出面，僅靠熱心車友協助指揮，家屬向媒體投訴認為主辦單位有缺失，並表示「希望母親是這種事故的最後一位受害者」。對此，自行車協會人員表示相關人員出差不在，尚無回應。