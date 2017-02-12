參加自行車活動遭機車撞上身亡 家屬質疑未交管
2017-02-12 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓婦人參加台灣自行車協會舉辦的活動，遭到機車騎士違規撞上不治，家屬質疑主辦單位未進行交通管制，也無隨行救護人員協助，認為主辦單位有缺失，對此台灣自行車協會尚無回應。
據《蘋果》報導，林姓婦人上個月8日參加台灣自行車協會主辦的活動，騎自行車於台21線遭李姓機車騎士違規跨越雙黃線撞上，於14日宣告不治。肇事李男供稱是為了閃狗才跨越雙黃線，遭警方依過失致死罪嫌函送處理。
死者家屬則質疑，自行車活動有5、6千人參加，收了數百萬報名費，現場卻無交通管制，發生意外時主辦單位的救護人員也未出面，僅靠熱心車友協助指揮，家屬向媒體投訴認為主辦單位有缺失，並表示「希望母親是這種事故的最後一位受害者」。對此，自行車協會人員表示相關人員出差不在，尚無回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 龍鳳昇天？台灣燈會虎尾主燈區兩座燈王燒毀報廢
- 〈徵文大拼盤〉家務有給 別做白工
- 如花元宵燈會撈金 透露近況談感情
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 《回歸傳統》東勢新丁粄節 丁粄綠轉紅
- 舒跑哥抵花蓮 家扶孩子熱血陪跑
- NBA》兒子被狂噓 杜蘭特母親：非常受傷
- 刺蔣案鄭自才成畫家 許願留住台灣美景
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- 在台消失1年 李佳穎心酸：怕被觀眾遺忘
- NBA》費城媒體爆料 七六人打算交易歐卡佛
- 強國男不勝酒力 推掉勸酒竟遭親友圍毆
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 玖壹壹尬球全場尖叫 187INC打到噴血
- 眾遊客摸 金城武樹旁小精靈折翼
- MLB》權威媒體預測：達比修繳MVP數據、朴炳鎬反彈
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 花蓮也要蓋觀光纜車 預計今年底規劃案出爐
- 路跑》熱情高雄人緊追遞水 蔣介文放鬆跑摘冠
- 美劇男星來台宣傳 粉絲竟求表演「咬懶叫」
- 台13線石虎遭路殺 苗栗今年第2起
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese wounded in HK fire attack
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- （影音）宋仲基「抱歉我有XXX了」 打槍朴寶劍喊話想交往
- 1天進出站逾3萬3千人次 高鐵雲林站破紀錄
- 找徐巧芯出任發言人 郝龍斌直言她「很美」
- 《自由廣場》雲林子弟的自卑與自豪
- 擁有多國血統 潔西卡艾芭曾因膚色被拒演主角
- 把關市民健康 監測車機動性高
- 「他又冷又僵硬」 喬治麥可死亡當天男友報案電話曝光！
- 郭心漪創作展 郭心漪：畫畫是跟自己對話
- 美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
- 直擊平溪山區 他發現「滿山遍野的天燈屍體」
- MLB》船難同喪生 費南德茲竟遭友人家屬求償
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- SBL Live》裕隆下三分雨 中止台啤5連勝
- 消防打公墓火警去 自家農田自己救
- 來幫女媧補天 實境解謎可贏獎品
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：參加自行車活動遭機車撞上身亡 家屬質疑未交管
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分