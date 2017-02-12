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散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網 台中一中街驚傳火警 警消赴援灌救
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台中一中街驚傳火警 警消赴援灌救

2017-02-12  19:26

〔即時新聞／綜合報導〕觀光人潮眾多的台中市一中街驚傳火警！今晚間近7時，一中街內突然竄出火煙，大量濃煙迅速蔓延，造成一中街頓時煙霧瀰漫，目前警消人員已趕赴現場救援。

今晚間網友分別在PTT及爆料公社表示，一中街有火警，只見附上的照片中現場煙霧瀰漫，消防車正設法穿越人潮前往起火地點救援。

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  • 有網友在爆料公社上傳一中街火警照片。（擷取自爆料公社）

    有網友在爆料公社上傳一中街火警照片。（擷取自爆料公社）

  • PTT上有網友上傳消防車趕赴救援的照片。（擷取自PTT）

    PTT上有網友上傳消防車趕赴救援的照片。（擷取自PTT）

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