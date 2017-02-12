老婦穿越馬路返家遭重機擦撞 延救至今日身亡

2017-02-12 23:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕不到50公尺，8旬老婦卻回不了家！基隆一名張姓老婦人昨下午4時40分從兒子家要走回對面的住處，距離不到50公尺，卻遇到大型重機迎面而來，挨撞倒地，送醫搶救後，今凌晨不治身亡。肇事的李姓騎士向警方表示，轉彎時被違停車輛擋住視線，發現時已來不及。警訊後，將騎士移送法辦，另違停車輛的車主也列為關係人一併送辦。

離奇的是，警方重返現場勘驗時，附近的測速照相機在無車經過的狀態下居然閃了一下，讓員警感覺毛毛的。但資深的警官指出，測速照相機長時間未使用，就會試閃，但為何會挑在警方勘驗時，可能不只是巧合。

基隆市警交通隊調查，27歲李男行經該路段時車速較快，且疑遭違停車輛擋住視線，導致反應不及，雖然已經向左閃避，仍將張姓老婦撞倒在地，現場留下斑斑血跡。張姓老婦送醫搶救之後，直至今日凌晨仍無法恢復正常生命跡象，不治身亡。警方今晨聯繫肇事的李姓騎士到案說明，訊後依過失致死罪將他移送基隆地檢署法辦。

基隆市警交通隊警務員林忠毅呼籲，駕駛人行經彎道時必須減速慢行並注意車前狀況，行人穿越馬路時則應注意左右來車，以免發生危險。