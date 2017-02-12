超商借不到廁所 嗆稱警友副站長

2017-02-12 18:32

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名陳姓男子2月10日凌晨10點到烏日一家超商借廁所，但店員以在清潔為由不開放外借，不料卻意外惹怒這名男子，對店員嗆「來這邊就是要上廁所的啦」、「叫警察來啊」等語不離開，警察到場後，陳男出示警友站的證件，警方仍依法執行職務，查證身份勸離。

網友在臉書爆料公社爆料指出，2月10日凌晨3點多，超商來了一家人，一進來就往座位區坐著，店員正在做清潔工作，廁所剛拖完，所以在廁所門口放了請勿使用的告示牌；這名陳男要進廁所時，店員跟進去告知廁所暫停使用，「結果這位先生玻璃心碎滿地。」

影片中陳男雙手插口袋，表情相當不滿，瞪著超商店員，嗆說「來這邊就是要上廁所的啦」、「叫警察來啊」、「派出所我很熟啦」、「我叫人來處理你」等語，店員見陳男堅持不離開，只好報警處理。

烏日警方表示，陳男在警方盤查過程自稱台中市副站長，但員警到場處理，仍依法執行職務，勸導客人並查證身分無誤後離去。