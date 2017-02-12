熱血民眾載警橋上飛速追車 網友：在拍電影嗎？

男子拒檢加速逃逸（見圖），林男載警在橋上飛速奔馳追捕。（擷取自影片）

2017-02-12 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國警匪追逐片中常上演警察借用民眾車輛或請民眾載他追趕歹徒的緊張戲碼，而今天中午，這樣緊張的戲碼也在台灣真實上演！一名林姓網友騎車行經連接萬華及板橋的華江橋時遇上警方設點臨檢，只見一名男騎士不明原因攔檢未停，繼續往板橋方向疾駛而去，警方見狀連忙跳上林男的機車要他協助追趕，最後順利追上騎士，影片轉貼至爆料公社後，看過影片的網友直呼：是在拍電影嗎？

林姓男子在臉書社團爆料公社貼文表示「剛剛經過臨檢站，有人沒有理會欄（攔）停騎走，警察上我後座請我幫他追人，生平第一次警民合作，補充：有攔到謝謝」，影片中可見林男今天中午12時許，騎著機車從萬華端上華江橋往板橋方向行駛，前方有警方設立的臨檢點正一一攔查車輛，卻有一輛機車行經臨檢點時加速逃離，員警見狀大喊要他停車，卻見他越駛越遠。

恰巧當時林男行經臨檢點，員警跳上林男機車，請他幫忙追人，林男隨即加足馬力，在橋上奔馳，連續超越了數輛機車，最終成功趕上拒檢的機車騎士，並按喇叭將他攔下。

看到影片的網友大讚林男「讚!有你真好」、「幹的好~~~~大大的讚」、「警民合作

有你真好」，也有網友開玩笑表示「等等，你就把警察放生？」、「之前也有過，不過是直接把我的機車騎走...」、「後面有載鴿子：無敵星星get!!!」