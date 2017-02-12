車手往哪跑？躲3個月照樣被逮

2017-02-12 19:29

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名有毒品、詐欺、竊盜等前科的19歲柯姓男子，在網咖內被詐騙集團吸收當車手，去年11月上班2天就提領了24萬元，只拿到1％的2400元酬勞，原本以為可以「安全下莊」，但烏日警方鍥而不捨，3個月後仍查出身分找上門，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，柯姓車手去年11月11、13日用租來的汽車，利用深夜時段到台中市大里區、潭子區、南屯區及大肚區提款機及超商ATM，2天就提領了高達24萬元的詐騙所得，分得1％2400元酬勞後銷聲匿跡，烏日警方經過3個月追查，終於循線上門將他傳訊送辦。

柯嫌供稱，他去年在網咖上網時，有朋友問他要不要打工賺錢，只要去提款機提領個錢，就可獲得百分之一的酬勞，因為缺錢花用，就夥同朋友一起租車作為代步工具，沒想到近3個月了警方還是找上門來，真是得不償失。