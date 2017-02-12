不顧父母反對非婚產子 女兒今遭害母泣不成聲

嫌犯蘇嘉豪遭警方移送法辦。（記者徐聖倫攝）

2017-02-12 21:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨5時許，新北市中和區水源路發生情殺案，30歲男子蘇嘉豪不滿20歲蔡姓女友跟男性友人在LINE上有曖昧留言，失手勒斃蔡女。蔡女父母聽聞女兒遭害，哭得泣不成聲，蔡母邊哭邊說「早就反對你們在一起，女兒啊！」

警方調查，蔡女早在2年前就鮮少與家裡聯絡，為的就是她堅持與蘇某交往，2人在交往的這2年間也產下2子，分別為2歲、1歲。而蔡女父母本就非常反對這段感情，但還是會主動連絡女兒關心近況，但蔡女似乎不是太領情，言談間總是帶著些不耐煩。

在蔡女的臉書上，能夠看到她PO上蘇某與2人的孩子合影，不難發現其實蔡女真的很在乎這段感情。警方說，蔡女父母趕到醫院只見女兒冰冷遺體，當下2人都哭得無法言語，而蘇某母親也經通知趕抵派出所，對此大為傻眼，在所內表情嚴肅、一言不發。