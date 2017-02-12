| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
醋男暴怒勒斃女友 法官裁定收押 基隆2部機車車禍 1名騎士命危
 首頁 > 社會

不顧父母反對非婚產子 女兒今遭害母泣不成聲

嫌犯蘇嘉豪遭警方移送法辦。（記者徐聖倫攝）

2017-02-12  21:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨5時許，新北市中和區水源路發生情殺案，30歲男子蘇嘉豪不滿20歲蔡姓女友跟男性友人在LINE上有曖昧留言，失手勒斃蔡女。蔡女父母聽聞女兒遭害，哭得泣不成聲，蔡母邊哭邊說「早就反對你們在一起，女兒啊！」

警方調查，蔡女早在2年前就鮮少與家裡聯絡，為的就是她堅持與蘇某交往，2人在交往的這2年間也產下2子，分別為2歲、1歲。而蔡女父母本就非常反對這段感情，但還是會主動連絡女兒關心近況，但蔡女似乎不是太領情，言談間總是帶著些不耐煩。

在蔡女的臉書上，能夠看到她PO上蘇某與2人的孩子合影，不難發現其實蔡女真的很在乎這段感情。警方說，蔡女父母趕到醫院只見女兒冰冷遺體，當下2人都哭得無法言語，而蘇某母親也經通知趕抵派出所，對此大為傻眼，在所內表情嚴肅、一言不發。

廣告
  • 蔡女常在臉書PO出自己與孩子的合照。（圖擷自蔡女臉書）

    蔡女常在臉書PO出自己與孩子的合照。（圖擷自蔡女臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中和 勒斃 情殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：不顧父母反對非婚產子 女兒今遭害母泣不成聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.