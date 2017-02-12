孩子面前手刃女友 鄰居：原來他們不是夫妻

2017-02-12 17:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨5時許，新北市中和區水源路發生情殺，30歲男子蘇嘉豪不滿蔡姓女友的LINE總有跟男性友人曖昧對話，竟失手殺死枕邊人。更哀戚的是，當時2人的所生的孩子就在現場，雖然2子都不滿2歲，但仍目睹父親手刃母親，現已由警方轉介社會局將2幼子安置。

鄰居表示，直到案發才發現這2人不是夫妻，因蘇某、蔡女常常帶著孩子出門，大家都以為他們是夫妻，且平時看來沒有異狀，看來感情穩定，雖然半夜偶爾會聽到爭吵、孩子哭鬧，但大家也都覺得就是一般夫妻間會發生的事，沒有想太多，而今發生這種憾事，著實讓人震驚。