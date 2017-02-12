騎車載女兒打工與逆向機車對撞 慈父枉死
2017-02-12 21:10
〔記者曾健銘／新北報導〕53歲王姓男子，今日上午10時許騎機車載著22歲女兒到住家附近的牛肉麵店打工，行經三重仁美街往慈愛街方向時，對向1輛雙載機車突然逆向疾駛而來，2車閃避不及對撞，4人倒地不起，警消趕抵現場，發現2名騎士皆無呼吸心跳，而後座乘客都僅有輕傷，緊急送醫搶救後王男仍因傷重傷亡，逆向的41歲張男則插管搶救中，情況並不樂觀。
警方事後檢視路口監視器，張男當時載著7歲女兒，行經該路段時，疑似欲左轉，提前跨越至對向車道才釀成對撞，經抽血檢驗雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。
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