醉漢暗夜魯小小 持安全帽亂K猛砸

潘男與友人發生口角。（擷取自影片）

2017-02-12 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「黑色豪門企業」今天凌晨上傳一段影片，只見一名男子今天凌晨在新北市淡水區淡金路三段上，酒後在路上大聲叫囂，一旁友人上前勸阻，卻遭他持安全帽痛毆，淡水警方到場發現，男子已經安靜下來，由於事後男子的友人不願追究，只能讓男子由妻子帶回，結束這場鬧劇。

警方調查，住在新北市淡水區淡金路三段巷內的24歲潘姓男子，因妻子跟他鬧離婚，而導致心情不佳，今天凌晨酒後，光著上半身跑到自家巷內大吵大鬧，潘男4名友人上前勸阻不僅無法阻止潘男，甚至讓潘男氣燄更勝，隨手拿起路旁機車的安全帽就往地上猛摔。

隨後雙方不斷互飆髒話、推擠扭打、潘男甚至拿起安全帽隨意揮舞，直到最後在女性友人勸阻下，雙方終於稍微控制情緒。

警方獲報到場後，發現雙方已無爭吵，也由於潘男的友人不願追究，也並未發現打架的狀況，僅能登記資料後，讓潘男的老婆帶他返家。