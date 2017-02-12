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除夕夜爆口角 父疑遭子推倒傷重不治

2017-02-12  16:35

〔記者曾健銘／新北報導〕年節悲劇！新北市33歲陳姓男子，上個月農曆除夕返家與父親及兄弟團圓，孰料因為口角細故與52歲父親發生拉扯，陳父疑似拉扯過程中摔倒，導致顱內出血，2天後居然一覺不醒，緊急送醫治療一星期後宣告不治，警方日前傳喚陳男到案，偵訊時其承認與父親口角且發生拉扯，但不知父親有摔倒，警方訊後依傷害致死罪嫌將他函送法辦。

據家屬指稱，陳男時常與父親發生口角衝突，除夕當天3兄弟返家團圓，孰料2人發生口角，過程中疑似拉扯導致父親摔倒，但無人目擊，直到2天後父親陷入昏迷，外傭發現後自行將父親送醫，但住院7天仍因傷重死亡。

醫院診斷出陳父有顱內出血的症狀，臉頰、手腳有小擦傷，疑似跌倒所造成，檢警事後報驗，根據陳男胞弟供詞認為陳男涉有重嫌，約談其到案說明。偵訊時陳男供稱除夕當天跟父親發生爭吵與拉扯後離去，但不知父親有摔倒，但警方訊後仍依傷害致死罪嫌將他函送法辦。

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