染金髮大膽行竊 警稱「超級賽亞人」
2017-02-12 15:14
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮一名染著一頭金橘髮色的柳姓竊賊，連續在民風淳樸的新城鄉犯下3起機車竊盜案，因外型特異遭警方鎖定，染髮特徵成為破案關鍵，被逮時更痛快坦承犯行，供稱「腳酸就偷車」，怒髮造型加上左耳還穿著1支降魔杵，被員警笑稱宛如是動漫「七龍珠」中的超級賽亞人。
警方表示，近日陸續接獲民眾報案機車失竊，經循線調閱監視器，發現共有2名年輕人經常出現於案發地點附近、涉有重嫌，其中1人還染髮，在監視器黑白畫面中，呈現淺髮色，令人側目。
昨日晚間10時許，警方在秀林村民有社區巡邏，碰巧撞見頂著金橘色怒髮的柳姓犯嫌，標新立異的外表與監視畫面中的男子如出一轍，員警彭宏璋除當場認出他就是曾在學校犯下竊案的慣犯，更上前出示監視器竊車影像。
柳嫌眼見罪證確鑿，痛快坦承3件竊案都由他與溫姓表弟共同犯下，並向警方供稱，每次要從社區走到新城村買東西時，若覺得「腳酸」，就會順手偷走停在村內未上鎖機車，騎完後丟棄；警方今與柳嫌前往丟棄贓車地點取車，訊後依竊盜罪嫌將2人函送法辦。
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