農、漁會選舉查賄制暴 警政署長視察高風險區

警政署長陳國恩親至雲、嘉等農漁會選情激烈地區視察。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-12 14:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕全台農、漁會即將改選，為防範賄選及暴力介入選舉，警政署積極配合各檢察機關辦理查賄制暴工作，署長陳國恩今天親至嘉義、雲林等選情激烈地區視察，提示掌握重點對象加強蒐報、嚴守行政中立、防制幫派暴力介入選舉等重要工作事項，並慰勉同仁執勤辛勞。

警政署已對農漁會改選進行情資蒐報及風險評估，風險區分為三個等級，在發生賄選暴力案件高度風險地區列為紅燈、中度風險為黃燈、選情平穩者為綠燈，目前經評估列為紅燈風險共13區，黃燈45區，各地警察機關接獲疑似賄選及暴力情資案，農會部分有28件，已報請各地檢署指揮者計15件；漁會部分有5件，已報請各地檢署指揮者計3件。

警政署除要求各轄區分局長加強聯繫轄內農、漁會候選人，維護選前社會治安，另責由刑事局長劉柏良至有具體情資地區做個案指導，統合中央與地方警力共組專案小組，破除選舉案件「在地化」的阻礙。

警政署強調，為營造優質選舉環境，達到淨化選風目標，會秉持「行政中立、依法行政」原則，強力掃蕩非法槍彈、選舉賭盤、檢肅組織幫派及偵防暴力犯罪，並嚴密查察賄選案件，以維乾淨選風。

警政署長陳國恩親至雲、嘉等農漁會選情激烈地區視察，並慰勉同仁辛勞。（記者姚岳宏翻攝）