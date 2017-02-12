機車被撞飛 騎士靠「護身倒法」輕傷

張姓機車騎士被撞飛（記者余衡翻攝）

2017-02-12 14:52

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區館前東路，本月9日傍晚5點多發生汽機車對撞車禍，29歲林姓男子開車欲進入巷道時時，直接撞上正要左轉彎的21歲張姓機車騎士，雖然雙方車速不快但幾乎都未煞車，巨大撞擊力道讓張男當場騰空飛起，所幸張男落地瞬間採用類似護身倒法的翻轉姿勢，送醫後已無大礙。

警方初步調查，當時雙方都未妥善注意前方車況導致車禍，對撞後汽車引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂，機車車頭則被撞到面目全非，所幸張男穿著厚重衣物僅受擦、挫傷，車禍後他還能主動坐起。由於雙方酒測值皆為0，詳細責任歸屬還有待釐清。

張姓機車騎士翻轉落地僅受輕傷（記者余衡翻攝）