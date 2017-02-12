廢棄輪胎燃燒 竹市濃煙竄數公里遠

消防人員接獲報案立即趕往現場灌救。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-02-12 14:49

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局中午接獲多通民眾報案電話，指西濱路三段附近有大量濃煙，立即趕往現場灌救，到場後發現是燒廢棄物輪胎，燃燒面積約150平方公尺，無人員受傷。

經消防局出動20車、43人，現場由四面佈水線防護，使用泡沫滅火並以移動式幫浦抽取天然水源灌救，火勢在12點40分熄滅。由於輪胎濃煙密佈，因此數公里遠都看得到直竄天際的濃煙，所幸現場無人受傷。

現場在延燒40分鐘左右被完全撲滅。（記者蔡彰盛翻攝）