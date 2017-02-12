男子打翻醋醰 徒手勒斃女友

2017-02-12 14:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨5時許，30歲蘇姓男子懷疑20歲蔡姓女友在外偷吃，並發現她手機裡有曖昧對話，2人在新北市中和區租屋處發生爭執，蘇某一氣之下抄起掃把痛揍蔡女，更徒手將蔡女勒斃，蘇某知釀禍，自行報警。

據悉，因蔡女在酒店上班，時常與男客有曖昧對話，每天返家都是酒氣沖天，蘇某感到不悅，2人幾乎每天為此爭吵，今凌晨則發生憾事。警方現對蘇某進行偵訊，將朝傷害致死罪嫌偵辦。

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