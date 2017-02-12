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同行相忌 攤商雙方扭打2送醫

2017-02-12  14:25

［記者劉婉君／台南報導］同在台南市安平天后宮廣場附近擺攤多年的黃姓及張姓兩家攤商，因同行相忌，長期互看對方不順眼，今天上午黃認為張的兒子以眼神挑釁，雙方互毆扭打，黃母與另2位張姓女攤商也加入打成一團，2人送醫。安平派出所員警前往了解後，將雙方約談到案說明，並將依社會秩序維護法函請法院裁處。

警方表示，黃、張兩家都是安平天后宮廣場附近擺設BB槍玩具射擊遊戲的攤商，雙方均是家族經營，也因經營種類相同，長期產生嫌隙，互看不順眼。今天上午，黃姓攤商認為張姓攤商的未成年兒子眼紅他的生意比較好，故意至其攤位前用眼神挑釁，引發不滿，兩人因而發生扭打。黃母及另一攤的2位張姓女攤商見狀也加入，引來不少遊客目光，趕緊報警。

安平派出所警員接獲通報後立即趕往，5人已停止鬥毆，黃嘴唇撕裂傷及黃母自述喘不過氣送醫，警方在傷者治療後約談雙方到案說明，張姓攤商的兒子則否認有挑釁。

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  • 安平古堡前傳玩具攤商打架事件，警方前往處理。（記者劉婉君攝）

    安平古堡前傳玩具攤商打架事件，警方前往處理。（記者劉婉君攝）

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