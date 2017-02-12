人瑞級毛小孩體力不支路倒哀嚎 暖警伸援手

2017-02-12 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻已經17歲（換算人類年齡約已百歲）的人瑞級老狗日前倒臥路邊不斷哀嚎，台中市第二分局許姓巡佐獲報查看不斷安撫並通報動保處協助，有民眾直擊溫馨這一幕，盛讚員警行為不愧是「人民褓姆」，所幸狗狗只是因年紀太大體力不支走不動才倒臥路邊，已由主人帶回照顧，虛驚一場。

第二分局立人派出所本月4日凌晨2時許接獲民眾報案，北區天津路一段上有狗狗疑似被車輛撞到，倒臥路邊並不斷哀嚎，許姓巡佐、周姓警員立即前往查看，發現狗狗雖然倒臥馬路上但身上卻沒有受傷跡象，研判應該不是被車撞到。

但因附近並未發現飼主隨即通報動保處協助，在等待同時，許員聽到狗狗不斷哭嚎，好像在苦苦哀求幫忙，愛狗的他感到既不捨又心疼，蹲下身子伸手安撫還對著牠說話，希望讓牠感覺舒服一點。

狗狗似乎也感受到許員的關愛，情緒稍稍緩和，直到動保處人員到場，飼主已聽聞聲響也從附近屋內走出查看，經許員了解，換算人類年齡約已百歲的狗狗已經高齡17歲，行動不是很方便，平常都在狗屋內休息。

飼主表示，狗狗可能是自己跑出狗屋，卻因體力不支才倒臥路邊，還好有熱心民眾發現及警察的即時協助，才讓狗狗平安無事，不然深夜躺在路邊不是被車撞傷也會凍死，頻頻向警方及動保處人員致謝。