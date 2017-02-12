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載史迪奇撞護欄3傷 這回「痛車」真的好痛！

轎車車頭貼滿動畫主角「史迪奇」。（記者余衡翻攝）

2017-02-12  14:14

〔記者余衡／新北報導〕這下子真成了「痛車」！

1部車頭貼滿動畫「星際寶貝」主角史迪奇的白色轎車，今天凌晨近0點行經國道三號北上40公里附近時，突然失控自撞路肩護欄，造成車前保桿斷裂、車尾凹陷變形撞破護欄差點衝下邊坡，消防人員到場時，車內3人動彈不得直喊「好痛」，成了名副其實的「痛車」。

消防人員獲報到場時，左後方車門已變形無法開啟，立即使用油壓剪破門搶救車內傷患，所幸車內3人包含駕駛25歲吳男、乘客24歲黃女及24歲吳女，僅軀體挫傷疼痛及臉部擦傷，送醫後皆無大礙，警方勘驗現場研判輪胎破損變形可能是肇因，詳細事故原因仍在調查。

「痛車」是指將動漫人物圖案以彩繪或貼紙方式裝飾車身外觀，發源於日本近年陸續流傳到華人地區及歐美，是動漫同好的象徵。

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  • 轎車車尾撞破護欄。（記者余衡翻攝）

    轎車車尾撞破護欄。（記者余衡翻攝）

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