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疑酒駕連撞7車肇事逃逸 警方要求黃女到案說明

2017-02-12  14:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區福幼街11日凌晨2點多，發生一起白色小客車連撞路旁7車後棄車逃逸的事故，被害車主被巨大聲碰撞的響驚醒發現報警，警方跟據路口監視器畫面等查，發現禍首為停在路旁的白色小客車，黃姓車主表示，當晚將車子借給妹妹開，警方不排除黃女酒駕肇事逃逸，幸無人傷亡，正傳喚黃女到案說明。

沙鹿區福幼街於11日凌晨2點多，陸續傳出多起車輛碰撞聲，停在沙鹿兒福館旁的6輛小客車被撞，不料，3點左右，附近的鎮南路及北勢二街口又發生一起車輛碰撞事故，1輛白色小客車撞到路邊車子後，駕駛棄車逃逸。

附近居民及被害車主被巨大的碰撞聲驚醒，趕緊報警，清水交通分隊獲報前往調查，經調閱路口監視器畫面等追查發現停在北勢二街的白色轎車是肇事禍首，研判駕駛人從福幼街往鎮南路方向行駛，因該路段為彎道，可能不熟路況或酒駕，致連撞6車後，因害怕而未停車查看繼續開，結果在北勢二街撞到第7輛車，車子無法前進才棄車逃逸。

警方經追查找到白色小客車的黃姓車主，黃男供稱車子當天是借給胞妹黃女（34歲）使用，妹妹一時間找不到人。目前警方正聯絡黃女到案說明，依交通管理處罰條例可處1000到3000元罰款，並吊照1個月到3個月，黃女並需賠償受害車主損失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 白色小客車肇事後，駕駛棄車逃逸。（記者歐素美翻攝）

    白色小客車肇事後，駕駛棄車逃逸。（記者歐素美翻攝）

  • 停在沙鹿區福幼街的多輛小客車被撞。（記者歐素美翻攝）

    停在沙鹿區福幼街的多輛小客車被撞。（記者歐素美翻攝）

  • 停在沙鹿區福街被撞毀的車輛。（記者歐素美翻攝）

    停在沙鹿區福街被撞毀的車輛。（記者歐素美翻攝）

  • 停在沙鹿區福街被撞毀的車輛。（記者歐素美翻攝）

    停在沙鹿區福街被撞毀的車輛。（記者歐素美翻攝）

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