生意給姻親做 校長判罰50萬定讞
2017-02-12 14:00
〔記者楊國文／台北報導〕陳姓國中校長被控任職1年多期間，明知王姓二等親姻親家族經營文具事業，仍批示該校文具、雜貨商品等182筆採購案交由其姻親王姓女子承包，法務部認定陳姓校長已違反《公職人員利益衝突迴避法》規定，將他裁罰50萬元，陳男不服打行政訴訟抗罰，最高行政法院認定處分於法有據，判他敗訴定讞。
判決指出，陳男是前嘉義縣某公立國中校長，和經營文具行、實業社的廠商王姓女子是二等親姻親關係，陳男和太太也多次參加王女家族舉辦的聚餐活動，雙方互動頻繁。
法務部查出，陳男在擔任該國中校長的101年10月至102年12月間，由王女經營的文具店、商行承包文具、雜貨等182筆採購案，總採購金額共82萬多元，認為已違反利益衝突迴避規定，依《公職人員利益衝突迴避法》第6、10條等規定，裁罰陳男50萬元。
陳男主張不知道王女是和該校有業務往來的廠商負責人，才會批准相關採購案，並非故意觸法，應不予裁罰才對。
最高行政法院認為，陳男應知悉王女和該校有承包業務往來，卻仍批准該182筆採購案，尤其陳男在出任該國中校長職務之前，已於100年間參加過公職人員利益衝突避法說明會，對公務員利益衝突相關規定知之甚詳，認定違法事實明確，判法務部裁罰他50萬元無誤，判他敗訴定讞。
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