| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

生意給姻親做 校長判罰50萬定讞

2017-02-12  14:00

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓國中校長被控任職1年多期間，明知王姓二等親姻親家族經營文具事業，仍批示該校文具、雜貨商品等182筆採購案交由其姻親王姓女子承包，法務部認定陳姓校長已違反《公職人員利益衝突迴避法》規定，將他裁罰50萬元，陳男不服打行政訴訟抗罰，最高行政法院認定處分於法有據，判他敗訴定讞。

判決指出，陳男是前嘉義縣某公立國中校長，和經營文具行、實業社的廠商王姓女子是二等親姻親關係，陳男和太太也多次參加王女家族舉辦的聚餐活動，雙方互動頻繁。

法務部查出，陳男在擔任該國中校長的101年10月至102年12月間，由王女經營的文具店、商行承包文具、雜貨等182筆採購案，總採購金額共82萬多元，認為已違反利益衝突迴避規定，依《公職人員利益衝突迴避法》第6、10條等規定，裁罰陳男50萬元。

陳男主張不知道王女是和該校有業務往來的廠商負責人，才會批准相關採購案，並非故意觸法，應不予裁罰才對。

最高行政法院認為，陳男應知悉王女和該校有承包業務往來，卻仍批准該182筆採購案，尤其陳男在出任該國中校長職務之前，已於100年間參加過公職人員利益衝突避法說明會，對公務員利益衝突相關規定知之甚詳，認定違法事實明確，判法務部裁罰他50萬元無誤，判他敗訴定讞。

廣告
  • 陳姓國中校長違反利益衝突迴避規定被判罰五十萬元，最高行政法院認定處分於法有據，判他敗訴定讞。（記者楊國文攝）

    陳姓國中校長違反利益衝突迴避規定被判罰五十萬元，最高行政法院認定處分於法有據，判他敗訴定讞。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 利益衝突迴避法 校長
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：生意給姻親做 校長判罰50萬定讞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.