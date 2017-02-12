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長輩給的壓歲錢？ 紅包裡竟是…

2017-02-12  13:49

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓毒蟲為了逃避查緝刻意將毒咖啡包裝藏在紅包袋，以為趁著過年期間不會引起注意，只是他忘了目前仍因毒品案遭通緝，開車外出不守規還違規併排，結果被上前取締的員警識破，連同自以為很有創意謊稱是長輩給的壓錢錢紅包袋都露餡，當場人贓俱獲。

台中市第三分局健康派出所員警大前天晚間8點多巡邏行經南區東興路時，發現一部自小客違規併排臨停，由於已明顯妨礙交通，警方見狀上前準備取締告發時，坐在駕駛座的24歲吳男竟渾然不知，還專心的低頭玩起手機遊戲。

警方敲敲車窗示意吳男搖下並要求拿出駕、行照，吳男一度裝傻表示未帶證件，卻可能是因為心虛太過緊張，不小心將自己無照駕駛說溜嘴，馬上遭員警打臉：「無照？！那你幹嘛開車？！」

警方經查證發現吳男因涉及毒品案，上月才遭台中地檢署發佈通緝，進一步在吳男身上發現一個可疑的紅包袋，他一度謊稱是過年長輩給的壓歲錢，但員警觸摸紅包袋卻發現有異物凸起感，當場查獲以紅包袋藏裝的毒咖啡包及K盤。

從事服務業的吳男警訊中表示，原以為趁著過年期間將毒品藏放紅包袋很有創意，沒想到僅因交通違規除讓通緝身分曝光，連同毒品也一併露餡，令人懊悔﹔警方則在訊後將他解送歸案並依毒品罪嫌送辦。

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  • 吳男藏放毒品的紅包袋。（記者許國楨翻攝）

    吳男藏放毒品的紅包袋。（記者許國楨翻攝）

  • 警方自紅包袋內起出毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    警方自紅包袋內起出毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

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