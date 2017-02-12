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機車逆向對撞機車 1死1重傷

2017-02-12  13:43

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區今日上午發生一起嚴重車禍！42歲張姓男子騎機車載著女兒，行經三重仁美街往慈愛街時，因不明原因跨越至對向車道，對向1輛雙載機車閃避不及迎面撞上，4人倒地不起，警消獲報趕赴現場，發現遭撞的53歲王姓騎士已無生命跡象，送醫仍宣告不治，逆向的張男目前仍在插管搶救中，其餘2名後座乘客意識清楚，暫無生命危險，詳細肇事原因警方已介入調查。

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  • 路口監視器拍下對撞瞬間。（記者曾健銘翻攝）

    路口監視器拍下對撞瞬間。（記者曾健銘翻攝）

  • 現場4人倒地不起。（記者曾健銘翻攝）

    現場4人倒地不起。（記者曾健銘翻攝）

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